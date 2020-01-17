玖壹壹今（17）日推出應景喜慶新歌〈大家樂〉，與大家一起開心迎向鼠年。去年夯曲〈來個蹦蹦〉用的是薩克斯風伴奏，讓歌曲更有變化，這回洋蔥提議用嗩吶吹電音，邀來《達人秀》上的「嗩吶哥」阿聖來幫吹助陣。春風更對成品大讚：「覺得很帥！」至於下次要用哪個樂器，健志提議想要用吹口哨來融合。

新歌MV靈感來自於春風，KUSO致敬周星馳的《唐伯虎點秋香》，4人穿上古裝，化成江南四大才子，畫面充滿濃濃中國古典氛圍。歌詞中寫到，「哼一首我們的歌，越大聲就越快樂，望著家鄉的景色，我祝福大家樂。」透過嗩吶弗遠遼闊的聲響，以歡天喜地及節奏明快的編曲方式，希望帶給大家快樂，並聽到歌曲中的涵義，深刻體悟家鄉的重要。

玖壹壹推出過年應景喜慶新歌〈大家樂〉，與大家一起開心迎向鼠年。

對於充滿過年濃濃年味氣氛的新歌〈大家樂〉，健志分享創作靈感：「返鄉是過年必做的事，不管成功或不成功都要帶著開心的心情回家，與家人團聚讓長輩安心。」至於今年紅包數字？洋蔥靦腆的回到：「金額不是重點，主要是大家吉利。」健志則賣關子說：「這不好說，看家人的表現，如果家裡年菜好吃就加碼。」春風則透露過年會和同事們「玩點增進情誼的小遊戲」，還會去朋友家串門拜年。

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(中時電子報)