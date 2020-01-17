高雄市長韓國瑜競選總統期間，身旁一名特勤人員林政宏，因為身材高挑丶外型酷似港星吳彥祖，引發網友瘋狂討論，Instagram更因此被肉搜出來，不過在他即將卸下任務時，不僅將IG設為公開，還PO自拍照揭任務結束時間，再度引發粉絲暴動。

有「特勤吳彥祖」稱號的隨扈林政宏，在2020總統大選選戰結束後，即將卸下負責韓國瑜的维安工作，回歸警政署保六總隊第一警官隊，由於IG湧入上萬粉絲追蹤，達到可接受追蹤上限，也讓他將IG設為公開帳號，讓所有粉絲都能追蹤動態，今早更在限時動態PO上自拍照，只見他面對鏡頭露出靦腆笑容問好，並寫下「任務1/19 00:00才結束，持續上班中」，不過此限時動態目前已經刪除。

「特勤吳彥祖」限時動態曝「任務結束時間」，不過已經遭刪除。（圖／林政宏IG）

至於明天歸建特勤中心後，林政宏未來走向也引發關注，對此有消息指出特勤中心有可能要讓林政宏納入新任副總統賴清德警衛室，因此有機會在520正副總統就職典禮後，又可以再次在螢幕上看到「特勤吳彥祖」的帥氣身影。

(中時電子報)