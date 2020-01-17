林予晞在TVBS《天堂的微笑》戲裡腦癌末期症狀嚴重，病危的她將與摯愛修杰楷面臨生離死別的殘酷考驗，虐心劇情勢必將觸動觀眾的心，分秒守在電視機前陪著兩人一起掉淚。兩人愛得難分難捨，在醫院頂樓的一場淒美黃昏之吻，更是情不自禁連親了8次，像是在對彼此告別，林予晞緊接著還突發心肺衰竭，她說：「為了這場戲，我的細胞真的死了不少！」

《天堂的微笑》近期於官方粉絲團「劇聚」陸續公布獨家片段，觀眾們在正片看不到的「孫氏夫妻」親密畫面，全部都能在粉絲團看到，日前粉絲團舉行「黃昏之吻」影片趴，演員們全數上線與劇迷們聊天。2月1日播出精彩大結局，當天演員們也將於直播與劇迷們相見歡，當日更會有高顏質神秘嘉賓到現場與眾人同樂，放送滿滿粉絲福利。

修杰楷、林予晞上演黃昏之吻，在醫院頂樓邊親邊哭，修杰楷感性說：「通常最親的人離開很多時候都是來不及好好告別。」看回放畫面時，修杰楷與林予晞都因為無法抽離角色，眼眶紅了又紅，工作人員趕緊遞上衛生紙安慰兩人，向來感性的方志友、唐振剛在旁觀看也跟著掉下眼淚。導演試圖緩和現場氣氛，先是在頂樓推著林予晞的輪椅四處跑，緊接著還大開起笑：「如果這是歐洲電影，通常推到頂樓邊緣，男的就會把女的給抱起來，然後一起跳下去。」

本週末林予晞再度面臨重大考驗，剖腹產後她的身體變得虛弱，突發心肺衰竭、全身癱軟，就連身為血液腫瘤科權威的龍劭華（飾趙父）也無力回天，他只能前往宮廟誠心下跪，祈求神明們保佑女兒，靜待奇蹟發生；唐振剛則是想盡辦法安排林予晞與剛出生的兒子見面，希望好友能夠不留下任何遺憾，危急之際修杰楷卻無法守在摯愛身邊，林予晞是否能度過難關，週六晚間10點TVBS 42台播出。

(中時 )