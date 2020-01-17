台北地檢署偵辦新科山地原住民立委伍麗華支持者舉辦餐會疑涉賄選案，經指揮新店警分局、新北市調查處兵分4路執行搜索，並約談陳、游、高、林姓支持者、選民共21人到案，複訊後，檢方諭令陳、游2名樁腳各以2萬元交保，而高、林及其餘17名選民則予請回。

警調日前接獲線報，指新北市新店烏來區的陳姓、游姓、高姓及林姓原住民為幫助伍麗華當選立委，涉嫌分別在去年12月底、今年1月上旬，2度在新店區餐廳邀宴，共有投票權的原住民選民共計20多人參加，每桌約4000元費用，支持者並在席間請求選民投票支持伍麗華，涉嫌以招待餐會方式賄選，因此發動偵查。

新科立委伍麗華，高雄縣茂林鄉的排灣族人，曾為教師、校長，深耕原民教育長達27年，3年前獲屏東縣長潘孟安延攬，擔任屏東縣政府原住民處處長，被喻為「原住民族教育之母」，她今年代表民進黨首次參選，以1467票差距贏過國民黨台東縣議員章正輝，也是民進黨首次拿下山地原住民立委席次。

(中時電子報)