全球公司市值達1兆美元（新台幣30兆元）再增加一家，讓美國目前已經排進一兆市值俱樂部成員由兩家變成三家，這家新晉升進入一兆美元俱樂部的公司就是谷歌（Google）的控股公司Alphabet。

1月16日美國華爾街誕生了新一家市值超過一兆美元的公司Alphabet，是繼市值第一名1.4兆美元的蘋果（Apple）及第二名1.3兆美元的微軟（Microsoft）後，目前在美國第三家登上兆億美元的公司，這三家公司成為美國最有價值的企業。

至於在美國市場聲勢也相當好的亞馬遜（Amazon），在2018年9月時也曾經是兆億美元俱樂部成員，暫時還出一兆美元俱樂部，目前公司市值為9,300億美元（約新台幣27.9兆元），約在2018年這個期間，另外一家兆億美元則是蘋果。

以全球來看，目前市值最高的公司是沙烏地阿拉伯國家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco），目前市值為1.8兆美元，值得一提的是這家公司市值曾經在一上市時創下2兆美元市值最高記錄。

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(中時電子報)