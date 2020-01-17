體能測驗新增2分鐘內波比跳。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

體能測驗新增5分鐘內跳繩等項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警察體能測驗自1996年以來，僅有3000公尺跑步一項，每半年測驗1次，行之多年，期間屢傳出員警因跑步猝死等意外，而有改革聲音。警政署長陳家欽上任後，經常到基層派出所巡迴座談，聽取基層心聲，力求改變。去年7月4日鐵路警察局警員李承翰不幸因公殉職，陳家欽隨即於NPA臉書宣示改革決心：「事情不會就此落幕」、「一定會改，一定要變」，期精進常年教育訓練，以維護警察執勤安全。

陳家欽多次親自主持全國視訊座談會與改革研討會，傾聽基層意見，凝聚改革共識，並成立「精進警察常年訓練改革專案小組」，邀集國立體育大學、台北市立大學體育學院、運動醫學中心等專家學者及外勤實務機關代表，共同研商警察體能訓練與測驗之具體改革方案。

國立體育大學等專家學者指出，3000公尺跑步係「心肺能力」訓練。警察面對歹徒近身搏鬥或進行追逐時，除心肺能力外，更需有上下肢肌力、肌耐力、敏捷力與爆發力之體能特質，方足以應付各類狀況。

經綜整學術與實務意見，並參考國軍體測內容，警政署發布常訓改革重點如下：

一、跑步測驗從以往【3000公尺跑步】一項，新增【20公尺折返跑】，讓員警有多一種選擇。

二、新增【伏地挺身】、【仰臥起坐】、【波比跳】、【跳繩】、【握力】等「肌耐力」測驗項目，強化員警核心體能特質。

三、採上、下半年分別實施「心肺能力」與「肌耐力」測驗：

（一）上半年（心肺能力）：【3000公尺跑步】或【20公尺折返跑】擇一進行測驗。

（二）下半年（肌耐力）：共3項測驗項目，除【伏地挺身】與【仰臥起坐】外，再由【波比跳】或【跳繩】另自擇一項測驗。

四、50歲以上或有特殊情形（如心血管疾病、BMI值過高、體重過重…等）者，除可自行依身體狀況參加上述測驗外，亦可選擇【3000公尺健走】或【跳繩與握力】替代。

五、【20公尺折返跑】、【伏地挺身】、【仰臥起坐】、【波比跳】、【跳繩】等測驗，都是在教官目視所及的範圍內進行，一有狀況能立即發現，即時處理，可降低運動意外事件的發生。

警政署表示，這次警察體能測驗，突破過去20多年來的舊制，採取大幅度改革內容。各警察機關在選舉治安維護工作結束後，已開始陸續規劃實施體能測驗。警政署將俟後續執行狀況，隨時滾動式檢討修正，期能達到提升警察執勤所需核心體能，確保執勤安全，降低意外事件發生。

(中時 )