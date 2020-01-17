台南市長黃偉哲和夫人劉育菁老師長期關注偏鄉學童，引進社會資源送愛至偏鄉，17日於台南蚵寮國小禮堂辦理「遠東百貨台南分公司贈送愛心鞋」活動，贈送162雙運動鞋給蚵寮國小學童，小朋拿到新鞋開心說，長大後也要跟市長，叔叔和阿姨一樣，幫助弱勢。

17日捐贈典禮由台南市府秘書長王揚智代表市長黃偉哲出席，捐贈單位遠東百貨台南分公司由經理許俊明、處長吳美誼和主任陳佩青代表，北門區區長張明寶也到場感謝各界善心義舉。

王揚智表示，市長從擔任民意代表起，就一直關注教育弱勢，市長夫人在教育界服務，更能理解偏鄉學童的需求，感謝市長和夫人的媒合，台南大遠百辦理贈送愛心鞋活動，讓偏鄉的孩子們歡歡喜喜迎接金鼠年。

許俊明表示，台南大遠百辦理「跑吧！我們一起向前衝」募鞋活動，號召來店顧客和善心人士一起響應公益，順利籌募到162雙運動鞋。並藉由市長和夫人的牽線，得以將愛心鞋送給真正需要的南市偏鄉國小學童們。

蚵寮國小校長王建堯表示，有愛才能產生溫度，有溫度才能提升暖度。非常感謝市長和市長夫人關注偏鄉弱勢學童，遠東百貨公司實踐企業回饋社會責任，讓大愛散播偏鄉。更重要的教育意義是，這項愛心義舉，讓學生學習到關懷的態度與回饋的行動。

(中時 )