台灣男子林湯駿去年10月間，接連以仿真手槍搶奪香港錶行、得手2只勞力士手錶後逃回台灣，被稱為是「台版陳同佳」，經檢警持續查緝、去年11月間逮獲林男，台中地檢署偵查終結，依加重強盜罪起訴他，台中地院也確定接押3個月續審此案。

起訴指出，30歲的林湯駿去年10月5日搭機飛到香港，當天下午先到旺角的模型槍店購買了Glock17仿真空氣槍，隔天上午持槍到他預先鎖定的錶行、佯裝要購買勞力士手錶，並趁店員不注意時成功搶奪2只、售價約389萬元的勞力士手錶，卻在逃逸時與店員發生拉扯、仿真手槍也掉落地面，而店員則受衝撞受傷。

林男順利逃逸，並於隔天搭機返台，台灣檢警持續追查，去年11月逮獲林男並查扣不法所得270萬元、勞力士手錶4只，檢方指出，林男有逃亡及滅證之虞，向法院聲押獲准。而為還原真相，檢察官也向香港請求司法互助，卻被依「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕。

檢方強調，目前針對此案仍尋求聯繫突破，因林男另涉及日本、新加坡錶行搶奪，經連繫被害人、釐清林男在日本與新加坡的犯案經過，卻認為搶奪，並積極協助林男賠償對方損失，目前林男與日本、新加坡被害人分別以425萬、313萬元和解，此部分獲不起訴處分。

(中時 )