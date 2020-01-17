民進黨4連霸新北市議員陳科名，涉嫌向新北市府多個局處施壓，加速建商取得建照，從中收取1717萬元賄賂，陳男自去年3月案發後收押迄今，新北地院昨裁定300萬元交保，陳男今下午2時許完成手續後從台北看守所出監，面對大批守候在外的記者，陳男全程不發一語，面露倦容，在親友攙扶下乘車離去。

陳科名涉嫌利用職務之便，向市府工務局等單位施壓，協助建商加速取得建照，從中收取1717萬元賄賂，新北地檢署去年7月將全案起訴；法院日前審結，排定今年4月1日開庭宣判，陳科名再次請求交保，新北地院合議庭評議後認為已無羈押必要，16日裁定300萬元交保，限制出海出境，每周二、五到派出所報到。

陳科名今上午辦保完畢，下午2時許從台北看守所出監，面對大批媒體追問是否對外說明，陳男面露倦容、神色蒼白不願回應，身旁多位親友立即開傘遮蔽記者拍攝，快步乘車離去。

(中時 )