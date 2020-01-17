為因應春節過年期間參香走春人潮，平鎮警分局自小年夜（1月23日）晚上10時起，至農曆正月初二（1月26日）下午5時止，將針對平鎮區信仰中心褒忠祠義民廟周邊道路，連續4天實施交通疏導管制措施，還請用路人多加注意。

褒忠祠義民廟是平鎮區民眾的信仰中心，該廟香火十分鼎盛，平鎮分局副分局長陳怡誠表示，預估在新春假期期間，將會湧入上萬人潮，為維護周邊道路人車通暢，平鎮警方已結合義民里守望相助隊及義交人員，針對義民廟周邊復旦路二段、復旦路二段23巷及廣泰路，自小年夜晚間10時起至農曆正月初二 下午5時止，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。

警方建議民眾，因過年期間參香人車眾多，褒忠祠義民廟周邊路段，均為禁止臨時停車，且廟內所附停車格有限，若廟前停車場額滿時，可轉停一旁壢新醫院停車場停放，但民眾如遇救護車載運病患，還請用路人耐心禮讓，並遵從警方及義交人員引導，維護年節交通秩序。

另外，警方也鼓勵參香民眾儘量搭乘大眾運輸工具，減少車流直接進入市區，造成市區回堵，往年來到褒忠祠義民廟參拜香客眾多，警方將視現場人車狀況，機動管制周邊復旦路2段道路，以單行道方式管制進入車輛，呼籲香客依指示標誌及警方人員引導，確保交通順暢。

(中時 )