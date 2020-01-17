騎機車時想要透過簡單的語音指令，聆聽導航方向，順利抵達目的地？或是騎車無聊時想要聽一些音樂，不用動手就能輕鬆完成。亞代電信與新創公司JARVISH酷設工坊合作，瞄準全台1500萬名機車族，推出三款中高階智慧安全帽，更可搭配亞太方案，輕鬆將智慧安全帽帶回家，提升騎機車過程的安全與便利性！

針對今日所推出的高階款智慧安全帽—Angelo X，可以讓使用者用簡單的語音指令，不用動手控制手機，就可以接聽電話、聽音樂（也可換曲目）、導航指引，並進行行車紀錄或者拍照。更可直接在Facebook透過安全帽上的鏡頭進行直播，跟朋友們分享第一人稱視角的美景。安全帽上也有智慧尾燈，可提升安全性。行車紀錄記可錄製2K解析度影像，搭配附贈的16GB記憶卡，可循環寫入，為行車留下紀錄以備不時之需。也內建感測器可偵測騎士是否摔倒，在發生事故時自動通報救護單位，傳遞傷者資料，在黃金時間內讓騎士獲得救援，降低事故帶來的傷害。安全帽上的黑盒子系統在受到衝擊時，也會保護行車記錄器檔案，留下關鍵的事故紀錄。

亞太電信近年持續透過異業合作，推出多元方案，供消費者選擇。根據亞太電信統計，申辦非手機的商品綁約專案，比例約佔所有專案約3成。換言之，消費者對於利用綁約專案搭配非手機類產品的需求不低。

JARVISH李執行長指出，累積至今品的智慧安全帽約已售出萬頂，今日推出的Angelo X的高階智慧安全帽，全功能開啟可以續航5小時，採全罩式設計，全碳纖維材質重量1650公克，不會過重，具備隱藏麥克風、智慧感知尾燈以及無線充電功能（也可透過有線方式充電）。安全帽彩繪則是與比利時百年安全帽大廠Lazer合作操刀設計，擁有時尚的彩繪外觀。Angelo X通過CNS商檢局強型安規測試，通過三米高度摔落四次的測試；也通過鴻海實驗室的聲學測試，可以排除風切聲留下所需要的使用者人聲、音樂聲等等；放在安全帽裡的電池是固態電池，經過穿刺、摔落都不會有安全疑慮；也通過防水、震動、鹽化（模擬安全帽放在戶外風吹雨淋，裡頭電子零件不會損壞的測試）、按鈕壽命等類的測試，安全帽的內襯都可以拆下來清洗，維持清潔程度。

三款JARVISH智慧安全帽，左起為Angelo X、VINTAGE Plus以及JAVISH X。（黃慧雯攝）

除了Angelo X之外，亞太電也提供JARVISH VINTAGE Plus初階安全帽以及JARCISH X高階安全帽。三款安全帽都可以搭配亞太電方案。想要提升騎機車安全性，或是原本就想要升級安全帽，搭配有行車記錄器功能的消費者，都可參考。

(中時電子報)