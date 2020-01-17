長榮航空(2618)機上餐飲不斷推陳出新，除了供應日本米其林三星「中村京料理」、台灣知名美食鼎泰豐，並與亞洲廚界教父黃清標合作推出「譚府宴」，這次長榮航空從「米」下手，今年2月將於機上限定供應台東池上88歲米農謝美國所栽種的冠軍有機米，將台灣在地好食材推薦給全世界的旅客。

長榮航空表示，自2015年9月就開始與池上鄉農會合作，購買當年度前十名的得獎特等米，供應於台北出發航線皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙；此次獲悉該鄉冠軍得主謝美國所栽種的有機米深受海內外肯定，特別透過池上鄉農會協助，取得最近一期的稻作。

但受限於有機栽種方式平均收成會比傳統栽種方式低2到4成，雖然長榮航空已經蒐購了絕大多數此批冠軍有機米，但機上米的用量大，不得不採用限定供應，僅提供於2月份由台北出發的皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙。

謝美國被譽為「台灣米王」，擁有70多年種植稻米的經驗，其稻作以純淨的新武呂溪水灌溉，並採用有機栽種回饋環境，數月前首次參加池上鄉農會稻米競賽便高分獲得有機米組冠軍，並接續拿下「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍，以及在日本稻米大賽「米．食味分析鑑定國際大會」奪得金賞獎。

長榮航空對於機上用米十分講究，在豪華經濟艙及經濟艙的米飯也極盡心思，採用台灣一等梗米，由長榮空廚研發獨家配方，混和出黃金比例，並精心研發烹調方式，讓旅客能嘗到米飯特有的香味及甜味。

(時報資訊)