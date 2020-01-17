東勢區公所號召國中小學、幼兒園等師生，彩繪3000個傳統燈籠，布置成「燈龍迷宮」裝置藝術。（王文吉攝）

「燈龍迷宮」裝置藝術以3000個彩繪燈籠布置而成，於鯉魚伯公公園展示。（王文吉攝）

立委江啟臣出席「2020台中東勢新丁粄節」宣傳記者會。（王文吉攝）

台中市客委會主委江俊龍出席「2020台中東勢新丁粄節」宣傳記者會。（王文吉攝）

「燈龍迷宮」色彩繽紛，白天挑戰迷宮，還能欣賞童趣童趣創作。（王文吉攝）

東勢區公所號召國中小學、幼兒園等師生，彩繪3000個傳統燈籠，布置成「燈龍迷宮」裝置藝術。（王文吉攝）

「2020台中東勢新丁粄節」17日在鯉魚伯公公園舉辦宣傳記者會，預告正月十五元宵節盛大登場。現場以3000個彩繪燈籠展出「燈龍迷宮」為2020台灣燈會暖身，白天穿梭其中挑戰方向感，入夜點燈營造「燈海隧道」美景。

記者會現場展示60斤桃紅色大粄及客家傳統美食，開場序幕由新社區福民國小及東勢幼兒園帶來精彩樂曲及舞蹈，歌頌客庄美景。台中市客委會主委江俊龍、立委江啟臣及東勢區長翁培真、20位在地里長等皆到場共襄盛舉。

配合2020台灣燈會在台中，東勢區公所號召國中小學、幼兒園等師生，彩繪3000個傳統燈籠，於鯉魚伯公公園布置「燈龍迷宮」。區長翁培真表示，東勢區老老少少全員共同籌辦年度慶典，除讓外地遊客體驗穿梭燈籠迷宮樂趣，入夜點燈後，更能感受節慶熱鬧氣氛。

江俊龍致詞表示，新丁粄節連續12年榮獲行政院客委會列入「客庄十二大節慶」，也是全國唯一「大埔腔語系」的客家節慶，讓原屬弱勢的「大埔腔客家族群」受到矚目與重視，更是台中多元文化城市中的一項特殊文化元素。

2020台中東勢新丁粄節精彩可期，1月30日邀請榮興客家採茶劇團，演出「討個哺娘好過年」開庄大戲揭開序幕；2月8日客家之夜，邀請創作歌手黃鎮炘、阿比百樂團、劉劭希及客家妹子林曉培等熱情演唱，歡慶新丁粄節。

「歡慶踩街」邀請大山城16個表演團隊共襄盛舉，2月8日下午3點從東勢客家園區出發，沿中山路、三民街、第一橫街、東聖宮等重要街道踩街表演。東勢客家園區另有「擲筊祈福求大粄儀式」，擲得聖筊可獲5斤大粄，未得聖筊者則獲贈1斤新丁粄，分享新年幸運喜悅。

此外，2月8日至9日連續2天，於東勢客家園區展示120斤傳統新丁粄、團體組的拚大粄比賽。文化街附近的廟宇也有求子及還願、求文昌、擲筊祈福活動、丟炮城等熱鬧慶祝活動。

(中時 )