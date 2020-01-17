農曆年將至，個個綜藝節目紛紛祭出除夕過年特別節目，民視除夕特別節目《民視第一發發發》其中單元「女王再現 唯我獨尊」，由陳美鳳帶領傅子純、許仁杰、蘇晏霈、黃瑄、李又汝等同門後輩合作表演。陳美鳳透露「一年前就有這個想法，感謝設計師林薇手工打造，幫我完成這夢幻演出服。」

據《自由時報電子報》報導，只見陳美鳳頭頂夢幻奢華皇冠，一出場的女王氣勢震懾現場眾人，演出服裝也展現滿滿的誠意，超過半年、耗時1500小時純手工打造，M奶曲線展露無遺，讓身旁的小生傅子純、許仁杰直呼「眼睛不知道要看哪」。

陳美鳳在民視除夕特別節目砸重金打造表演服裝，猶如「女王天使」。（圖／民視提供）

陳美鳳在民視除夕特別節目砸重金打造表演服裝，猶如「女王天使」。（圖／民視提供）

服裝上精緻的鴕鳥毛都是全新訂製，手工一根根鑲上去，上頭更有閃閃發光的1000顆鑽石，也都是精挑細選頂級的鑽石，一顆顆搭配花樣紋路費時費工鑲嵌上去的，整套服裝打造下來要價超過百萬。她表示，這代表自己與民視千萬的心意，非常感謝粉絲愛戴支持她這麼多年。

表演部分從練舞到正式演出花了數個月用心編排，要求完美的陳美鳳從半年前就開始關心要演出什麼內容，在家洗澡、煮飯時，無時無刻都在想舞步。她感謝鳳凰藝能的小女生們跟她一起練舞，還化身小老師教她，此次表演會搭配舞蹈高台熱舞，許仁杰、蔡力允、于樂誠、劉展豪等4位鮮肉帥哥會扛起一個平台把陳美鳳高舉起來，整體高度達到2、3層樓高，陳美鳳氣勢最高之際，身後的LED牆更會展現天使翅膀，猶如「女王天使」降臨攝影棚，相當驚艷。

陳美鳳在民視除夕特別節目砸重金打造表演服裝，猶如「女王天使」。（圖／民視提供）

陳美鳳在民視除夕特別節目砸重金打造表演服裝，猶如「女王天使」。（圖／民視提供）

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(中時電子報)