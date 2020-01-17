警方指出，竊車集團以個人專長分成竊車組、解體組及變造組，分工細膩接受業者下單，利用深夜尋找犯案目標，利用各式工具偷竊。（張妍溱攝）

刑事局中部打擊犯罪中心會同中部警方，年前破獲竊車集團。（張妍溱攝）

刑事局中部打擊犯罪中心會同中部警方，年前破獲竊車集團，警方發現，侯姓主嫌竊車集團接獲不法汽車修配廠「訂單」後，竊取指定車款、顏色及年份等車，贓車掛上合法車的舊車牌販售，「借屍還魂」1部不法獲利約20至30萬左右；侯姓等3人遭聲押獲准，其他3名共犯以5到10萬元交保，警持續追捕其他共犯到案。

「你接單、我偷車！」，警方指出，竊車集團偷遍中部，44歲侯姓主嫌與40歲許姓嫌犯2人為「竊車老手」，透過陳姓嫌犯所開設的修配廠銷贓，贓車變造引擎號碼或車身號碼，再掛上合法車的舊車牌，販售給不知情車主，或將贓車解體取得所需零件，銷售至汽車修配廠，牟取不法暴利。

日前1名張姓男子，透過朋友介紹的修配廠，購買40多萬的本田小客車，警方破獲竊車集團循線找到張男，才知道自己買到贓車，車子當場查扣被拖走，大喊：「倒楣！」，事後欲向車廠提出詐欺告訴。警方指出，竊車集團以個人專長分成竊車組、解體組及變造組，分工細膩接受業者下單，利用深夜尋找犯案目標。

警方調查，竊車集團成員均有贓物、偽造文書、竊盜等前科，侯、許2人1年多前出獄，相準國產車薄利多銷、好脫手，利用各式工具偷竊。刑事局中部打擊犯罪中心偵6大隊與彰化警方，於去年底，掌握侯姓主嫌等人犯案模式及藏匿處所後，在台中市、彰化縣、南投及嘉義縣等搜索，當場查扣6輛贓車及大批竊車工具。

(中時 )