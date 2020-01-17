搶攻電動機車商機，宏佳騰董事長鍾杰霖表示，今年至少出3台新車，且不排除將價格帶向下，推出綠牌車款，預估全年電車銷售「不只破萬」，還盼多賣一些，至於去年微幅下跌的營收，今年在新車推進下，可望帶出2為數的成長。

宏佳騰去年發表智慧電車Ai-1 Sport，短短三個月全台總計掛牌數突破4000台，也帶動去年12月營收相較前年同期成長高達172.96％，今年初甚至一度賣到缺貨，表現相當亮眼。贏得好成績後，宏佳騰也趁勝追擊，在農曆年前推出更輕巧、更親民、更多元選擇的Ai-1 Comfort，要搶年終獎金商機。

鍾杰霖表示，這款Ai-1 Comfort保留深受消費者喜愛的次世代CROXERA智慧儀表，搭載12吋輕量化輪框，座高更親民、更容易駕馭，最大功率為[email protected],000rpm。而Gogoro Network智慧電池交換平台兼具智慧、環保與便利性，遍佈全台超商、停車場到便利商店都能享有GoStation提供「交換電池、6秒就GO」的服務，既快速便利，也讓城市更乾淨。

鍾杰霖進一步提到，Ai-1 Comfort保留首款智慧電車Ai-1 Sport的全車LED燈設計，高亮度、低耗電的反射式LED大燈讓騎乘過程視覺更為集中；而且同樣使用CBS連動煞車系統與避震系統調教優化後的跑車化設計，靈活駕馭不同路面車況，享有流暢騎乘感受。此外，Ai-1 Comfort系列完美調配三角坐點配置與前後座的比例，並配備12吋輕量化鋁合金輪框，座高更親民，持續追求電動機車輕量化，打造最舒適的騎乘體驗。

宏佳騰執行長林東閔也指出：「宏佳騰智慧電車一直以來秉持的創業精神，是用創新品牌、移動科技、溫暖服務、智慧門市四大理念為車友打造宏佳騰智慧電車的舒適圈。智慧門市也將持續擴點，目標在2020年從全台目前的18間拓展至35間，讓更多車友輕鬆享受整合換電、維修、保養的一站式門市體驗。」

(中時 )