雙B名車超速失控 自撞分隔島路樹 15:212020/01/17 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市西屯區台灣大道上午發生一輛汔車撞到分隔島，再衝撞路樹。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市一輛汽車在台灣大道撞上路樹，造成車頭毀壞，左側車身等處受損。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市台灣大道玉門路口17日上午5時33分，發生一輛雙B名車沿台灣大道內快車道往福林路方向，撞上路樹，造成車頭毀壞，左側車身等處受損。車主表示，是因超速失控自撞分隔島路樹，蔡姓車主酒測值為零，警方將調閱監視器，進一步釐清車禍原因。 台中市西屯區台灣大道上午發生一輛汔車撞到分隔島，再衝撞路樹，蔡姓車主經警方酒測，酒測值為零，幸好清晨五㸃多，人車較稀少，未波及無辜。 警方指出，車主受輕傷，但表示不送醫，車禍原因將進一步釐清。 (中時 ) #路樹 #台灣大 #車主 #分隔島 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》台灣大蟬聯電信年度獲利王，中華電未達財測 08:362020/01/13 財經 《科技》5G錢坑深不見底，考驗電信業口袋深度 08:012020/01/14 財經 《通信網路》台灣大新春專案，打造Smarter Home智慧家庭 15:062020/01/14 財經 高雄出現野人？ 老翁孤身住路旁樹叢23年 16:292020/01/14 社會 台灣大原創歌舞片 《奇幻書店》攻蛋首演 04:102020/01/15 時尚消費 5G競標26天激戰落幕 標金衝上1380億全球最貴 10:042020/01/16 財經 中市文心路口交通管制 消防車遭左轉車衝撞 13:042020/01/16 社會 頻譜位置競價接續登場 台灣大盼同業理性 17:432020/01/16 財經 五大總座發聲 5G策略合作拉開序幕 02:252020/01/17 財經要聞 各取所需 5大電信盤點再戰 02:262020/01/17 財經焦點 社會熱門新聞 民進黨議員陳科名300萬交保 臉色蒼白步出北所 - 社會 我月薪5000！帥哥說後24名正妹全熄燈 聽完下一句…捶心肝 - 社會 結婚2周 警察上門逮人才知嬌妻「帶把的」 - 社會 趕上班精神不濟？ 她一個move連人帶車四腳朝天 - 社會 國軍女主播偷吃人夫遭逮 國防部：記大過列汰除 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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