台中市一輛汽車在台灣大道撞上路樹，造成車頭毀壞，左側車身等處受損。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市台灣大道玉門路口17日上午5時33分，發生一輛雙B名車沿台灣大道內快車道往福林路方向，撞上路樹，造成車頭毀壞，左側車身等處受損。車主表示，是因超速失控自撞分隔島路樹，蔡姓車主酒測值為零，警方將調閱監視器，進一步釐清車禍原因。

台中市西屯區台灣大道上午發生一輛汔車撞到分隔島，再衝撞路樹，蔡姓車主經警方酒測，酒測值為零，幸好清晨五㸃多，人車較稀少，未波及無辜。

警方指出，車主受輕傷，但表示不送醫，車禍原因將進一步釐清。

(中時 )