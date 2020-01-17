新竹市計程車2020年農曆春節運價調整方案將比照2019年農曆春節期間實施標準，加成計費期間為除夕前2天至大年初五（1月22日凌晨0時起至1月29日24時止）共計8天，運價按原規定收費方式加收3成。

市府指出，市府考量計程車駕駛於春節期間載客辛勞，且為避免業者可能於春節期間向乘客隨意加價喊價，造成乘客權益受損並產生糾紛，市府依例於1月8日邀集新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會代表及市警察局等相關單位研商2020年農曆春節計程車運價調整相關事宜。

會中決定比照去年春節期間實施方案，於1月22日凌晨0時起至1月29日24時共計8天，運價原規定收費方式加收3成。

為使乘客易於了解春節期間搭乘計程車收費加價措施，市府也特別印製中英日文對照的農曆春節期間收費標準卡，供計程車駕駛放置於車廂後座，以利乘客查詢。

(中時 )