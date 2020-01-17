台灣客家文化館17日起展出「解密淡新檔案－客庄過往」特展，引領參展者走入乾隆41年至光緒21年間，一探清代政府權力規則。（巫靜婷攝）

台灣客家文化館17日起展出「解密淡新檔案－客庄過往」特展，引領參展者走入乾隆41年至光緒21年間，一探清代政府權力規則。（巫靜婷攝）

台灣客家文化館「春來迎客」春節系列活動，初一至初五日日都精采，大型夾物機超吸睛，最大獎有iPhone11Pro。（巫靜婷攝）

台灣客家文化館17日起展出「解密淡新檔案－客庄過往」特展，並以「遊尞」為發想，將在春節期間推出「春來迎客」系列活動，透過多元互動遊戲，帶領民眾認識客家、認識台3線。

「解密淡新檔案─客庄過往」展覽，自1月17日起至6月22日舉辦，展區模擬台大圖書館為開端，引領參展者走入乾隆41年至光緒21年間，跨越119年歷史的《淡新檔案》，一探清代政府權力規則，及社會各階層的生活樣貌；淡水廳志、黃南球家族影像等珍貴史料一併亮相，讓歷史更顯立體鮮明。

「春來迎客」春節系列活動於初一熱鬧登場，除了邀請台3線城市的吉祥偶走春，與遊客以客家話比賽，初二再加碼大遊行，初三開放168名遊客體驗「食粄好彩頭DIY」，另規畫「貓捉錢鼠密室任務」及大型打地鼠體驗，玩家有機會獲得哈古手偶，加碼抽任天堂Switch遊戲機。

台灣客家文化館指出，春節期間館內安排20場客家藝文匯演，「伯公巡庄．遊尞賜福」將會隨機送發財金，最吸睛的是「遶山花福袋」大型夾物機，遊客付費夾取福蛋，最大獎有3支iPhone11Pro，館外草地區則設置打地鼠裝置藝術拍照打卡區，充滿歡慶過節氣氛。

客發中心主任何金樑表示，特展以《淡新檔案》史料為主軸，帶出客庄過往的生活樣貌，並呈現與台大合作研究的成果，展期結束後，將於7月20日移至檔案管理局，繼續展出至9月18日。春節6大系列活動極具巧思，台灣客家文化館初一至初五不打烊，歡迎全國民眾攜家帶眷來館過佳節。

(中時 )