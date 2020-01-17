龍潭分局為確保春節連續假期期間轄區交通順暢，使民眾順利返鄉過節及與家人出遊走春，於日前針對轄內交流道周邊道路、易壅塞路段及轄內遊樂園區小人國、六福村等知名旅遊景點，邀集桃園市政府交通局、國道公路警察局、交通部公路總局第一區養護工程處及龍潭區各遊樂區業者進行道路會勘檢視。

位於桃園市龍潭區的龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、六福村遊樂區等景點，為民眾假日觀光遊玩的好去處，為避免民眾至龍潭區各觀光景點時遇道路交通壅塞，龍潭警分局主動協調各相關權責單位辦理會勘，經議決後進行春節交通微調相關措施如下：

（1）小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），於春節連續假期1月23日至1月29日，每日10至17時，禁行大客（貨）車（客運公車除外），大客（貨）車請改道行駛桃68-1線。

（2）因應交通部高速公路局春節連續假期1月27日（初三）、1月28日（初四）於國道3號龍潭交流道實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

（3）1月25日（初一）至1月29日（初五）期間，小人國遊樂區將於8時30分提早開放入園並延後閉園時間至17時30分；六福村遊樂區將延後閉園時間至18時，以分散民眾入、出園車潮。

另為確保民眾春節出遊行車順暢，龍潭分局建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路如下：

去程：1.龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→新龍路→中豐路→往遊樂區方向。2.龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

回程：1.遊樂區→桃68-1線→直行台3乙線往大溪方向或右轉關西方向。2.遊樂區→桃68-1線→中豐路→新龍路→龍潭交流道。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，春節連假期間除了對龍潭區轄內各重要道路（口）加強交通疏導，並設置重要指示導引牌；另協調參與會勘相關單位應加強設置標（語）誌改善工程外，另特別呼籲民眾應遵守交通規則及遵守交通秩序，使民眾用路平安順暢，歡度農曆春節。

(中時 )