大陸經濟增長在面臨美國貿易壓力的情況下仍符合預期，大陸國家統計局17日公布的數據顯示，大陸去年第四季GDP年增6％，全年增長6.1％，而近期種種樂觀因素也使得亞洲股市17日上漲，

據路透報導，大陸去年GDP增幅為29年以來最低，主要受內需疲軟及中美貿易戰拖累，但大致符合分析師預測，亦實現了大陸政府的官方目標。

近期數據已顯示，隨著貿易摩擦趨緩，大陸製造業及企業信心有所改善，但分析師不確定未來這些漲勢能否持續，外界也普遍預期大陸當局將出台更多刺激措施。

MSCI明晟亞太地區（除日本）指數上漲0.1％；大陸股市滬深300指數上漲0.27％，延續因看好中美關係改善而帶動的漲勢，自去年12月初以來已上漲9％；澳股漲0.47％，在之前幾個交易日連創收盤紀錄高位；韓股升0.12％；日股日經指數漲0.49％，盤中稍早一度觸及15個月高位。

不過，分析師也指出，全球股市恐怕難以維持近來上漲的動能，因中美貿易休戰的樂觀情緒已讓位給接下來貿易談判的不確定性。

(旺報 )