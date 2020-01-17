1月11日總統蔡英文高票連任至今已經6天，相較於英國和美國外交部長立即發出賀電，蔡的母校倫敦政經學院（LSE）校長卻仍未祝賀；另LSE官網之前雖發布蔡英文「博士」連任總統新聞，卻只說蔡是LSE學生（former student），而未提蔡英文是哪一年畢業、在LSE修讀甚麼學位，也沒有引述校長或校內高層祝賀。大打蔡英文「論文門」的旅美教授林環牆說：「這個情形非常不尋常。」

林環牆16日臉書表示，相較於美英外長刻意以Dr.尊稱蔡英文，LSE現任校長Minoche Shafik至今仍舊是靜悄悄。而4年前蔡英文首次當選時，LSE校長Craig Calhoun卻是立即致賀，不過Calhoun在LSE臉書僅稱蔡英文為LSE畢業生，並直呼其名，沒有冠上博士尊稱。

此外，本報搜索LSE官網，也發現LSE在1月15日以新聞形式報導「蔡博士連任」，但內文卻完全沒提蔡英文哪一年畢業、在LSE修讀甚麼學位，也沒有任何LSE校內高層評論。相較之下，LSE官網另外兩篇新聞報導校友馮德萊恩2019年當選第13任歐盟委員會主席、莫特里2018年當選加勒比海島國巴貝多首位女總理，不但詳盡描述兩人當年就讀情況，還分別有LSE現任校長以及LSE中南美洲研究中心主任賀語。

林環牆說，這個情形非常不尋常，他認為LSE校長Shafik已察覺到蔡「論文門」調查者掌握了不少突破口，只怕這個長達36年的醜聞會比2011年的格達費之子論文醜聞一樣，遲早引爆，而且會更嚴重、更難堪。林環牆並認為，Shafik可能暫時還不想揭開「假博士」之事，但也不願為蔡英文「論文門」醜聞背書，因此乾脆不發賀電。他並認為LSE校方高層是否會繼續給予掩護，目前已有鬆動的可能，「會讓蔡英文開始不放心了！」

(旺報 )