中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》進入後半段劇情高潮，施柏宇飾演的莫俊傑出獄後，和許光漢的兄弟情虐翻觀眾，哭翻一票網友。施柏宇也忍不住邊看邊落淚，回想在醫院拍攝和許光漢的爭吵和面對躺在床上重病奶奶，他說這場戲一直難以平撫情緒，不管拍攝前後都深刻感受角色的沉重和悲傷。

《想見你》進入第9集之後情緒更加濃烈，尤其施柏宇飾演的莫俊傑出獄後，戲裡身為他的好友的許光漢特別關心他，甚至保密莫奶奶的病情，卻讓這對親如兄弟的好友，在醫院上演痛徹心扉的爭執戲，施柏宇回想起這場戲：「非常感謝導演教戲，尤其是和奶奶在醫院的這場戲，黃天仁導演一步一步堆疊講戲，說著說著就落淚，深刻情緒感染了我，還來不及演出的時候就很想哭了。」

兄弟情虐心。

施柏宇說，特別謝謝飾演奶奶的馬惠珍，她會在現場找他一起討論劇本，透過彼此對戲和溝通更加了解劇情呈現，當然還有許光漢精湛演技的回饋，讓他毫無懸念發揮傳達出角色最深沉的悲傷。其實拍完的當下仍難以抽離情緒，導演也貼心的把施柏宇拉去看影片回放，施柏宇止不住淚水，邊哭邊看。

導演像父親一樣的拍拍他的肩膀，告訴他演得很好，果然播出後讓觀眾粉絲哭成淚海，直呼真是太虐了。施柏宇說，因為當初拍攝時好一陣子都處在這個角色的悲傷裡，所以在電視機前看播出的時候，立馬就能對莫俊傑的角色感同身受。

《想見你》的熱潮不僅在台灣和大陸掀起一股旋風，目前在誠品南西店也展出《想見你》特展，粉絲可以一探劇中經典道具、劇照、不朽/ 蕭詒徽為戲量身訂做的文字，以及導演、編劇、演員、不朽/蕭詒徽書單，還有特別版90秒影像在誠品全台42家門市都看得到。接下來劇情每週日晚上10點在中視、每週六晚上10點在衛視中文台播出，劇情將進入抽絲剝繭兇手究竟是誰？黃雨萱與老子維的相遇將再掀波瀾。

(中時 )