台灣房地產在歷經5年不景氣，能存活下來的無疑都是房產界的英雄。21世紀不動產日前舉辦「第23屆台灣區業績表揚大會」，以《英雄世代》為主題聚集近500多位來自全台各地的房產菁英。21世紀不動產董事長王福漲表示，2019年市場回溫，21世紀不動產百萬經紀人人數亦比起去年成長近2成，房市已來到價升量增的復甦格局，今年台灣區目標將由目前通路的150家拓展至200家店。

王福漲表示，2019年的交易量將近30萬戶，是5年來的新高，房市已來到價升量增的復甦格局，再加上中美貿易戰影響到的台商回流、外資投資等，都讓台灣整體房市未來是看好的，可由今年獲獎的白金百萬經紀人人數，比起去年成長了將近2成，看出每年成長121%的目標已實現，相信未來5年成長翻倍的目標指日可待，總部2020年的目標在台灣拓展至200家，並加強亞太區的加盟及展店經營。

21世紀不動產品牌在去年做出改變，美國總部耗資200萬美金打造的全新企業識別系統，讓品牌整體質感作出提升外，未來在資訊系統、教育訓練、品牌行銷都將全面提升。21世紀不動產總經理王暐傑也預告，在2020年與21世紀不動產全球的品牌資源將有更高度的整合與資源共享，持續與加盟夥伴打造更具前瞻性的房仲品牌，目標成為台灣最搶手的房仲品牌。

王福漲也宣布，2020年預計由台灣區總部舉辦21世紀不動產亞太區大會，屆時將邀請美國、加拿大、韓國、日本、印尼、泰國等亞太10國的21世紀不動產夥伴一同共襄盛舉，各國高階經營主管將分享世界級的房產趨勢及經營心法等成功經驗，全台加盟店東長及幹部將有機會跟全球房仲菁英進行面對面的交流，深入了解全球的房產及經營管理趨勢。

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(中時電子報)