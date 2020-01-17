農曆過年將屆，台中市太平警友辦事處及義警中隊，於17日至太平警分局來慰問辛勞的基層警察，警方也在這段期間針對「加強重要節日安全維護工作」加強各項勤務作為，讓民眾安心歡度新年。

警友辦事處主任張瑞榮、財務長林永誠、公關長林麗雲代表頒發每位員警1人1個新春紅包禮券，義警中隊中隊長張慶陽及顧問團主席楊金柱則準備近百箱泡麵等補給品為弟兄們打氣，由分局長高誌良率各級幹部代表受贈，讓辛勞的同仁感受到過年的氣氛，相當溫馨。

警友辦事處主任張瑞榮表示，最近收到警方打拚治安交通的標語貼圖，讓民眾了解警方守護城市安全的辛勞。義警中隊中隊長張慶陽表示，最近開車看到警察在銀行守望及維護存（提）款民眾的安全，夜間時段也看見警察及義警協勤弟兄頂著寒風在路檢巡邏，相當辛苦。

太平警方表示，「警力有限、民力無窮！」，感謝警友辦事處及義警中隊的支持，警方將賡續「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸，維護春節時間治安、交通工作，讓大家平安快樂過好年。

(中時 )