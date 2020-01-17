日勝生(2547)板橋浮洲合宜住宅--日勝幸福站將開放24間幸福站1樓店面、每戶坪數約40~50坪，向20～45歲有志創業青壯年招手，只要企劃書通過審核評選通過，就可獲得第一年免租、第二年半價的優惠條件。另外，今年將會舉辦多場主題的常態市集活動，希望讓日勝幸福站商圈表現更活絡。

日勝生指出，目前企劃書申請已告一段落，正進入初步審核階段，對照商圈廣場現在的店面租金行情每坪約1400~1600元，對申請成功的創業青年，將可減輕不少資金負擔，也有益提升幸福站商圈豐富性，盼能共創雙贏。

加強日勝幸福站一樓商家營業效益，日勝生集團自今年起，將由旗下日勝文教基金會，與有豐富舉辦市集經驗的「第三次創業」公司在日勝幸福站聯手打造「曙光市集GoldenSUN Marketplace」，引進全新戶外街攤美學，並以小農、文創、節慶三種不同型態為主題的常態市集活動，熱度將一路延續到2020年10月底。

日勝生說，本次協助打造「曙光市集」的「第三次創業」公司，過去曾舉辦許多廣受好評且打卡排行熱度第一名的市集，如「綠美丘Midori ArtMarket」、「不能只有文青」、「小農散步」、「歌劇野餐/國家歌劇院」、「老靈魂/混東區市集」、「再見！一卡皮箱/敦南誠品謝幕市集」等，「第三次創業」認為，日勝幸福站內有廣大的綠化森態，加上豐沛的人口紅利，是舉辦市集的好地點，亦可吸引外圍的新北市假日消費人潮。

(時報資訊)