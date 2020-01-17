看好國內生機產業前景無限，兆豐銀行宣布與聖德科斯生機食品攜手合作，發行《聖德科斯聯名卡》，該卡不僅結合MasterCard感應式信用卡、聖德科斯會員卡及icash電子票證功能為一體，持卡人更可直接升等聖德科斯VIP會員，享受天天購物85折起優惠。最特別的是，刷卡消費能同時享有雙重點數回饋，一次將聖德科斯會員點數及兆豐銀行紅利點數囊括入袋。

繼發行《統一獅聯名卡》後，兆豐銀行再度與統一集團攜手合作，有別於以往主攻年輕客群，此次鎖定注重健康養生的對象群族，兆豐銀行信用卡處處長林中象表示：「多角化經營是我們的方針，除了提供年輕人喜愛的商品外，中高年齡層的群眾也是兆豐努力經營的對象，尤其面對老齡化社會到來，健康養生成為人人必備的課題，此次與聖德科斯聯袂發行信用卡，就是希望讓民眾能一邊採買健康安全的生機食品，一邊也能享有超值的刷卡優惠。」

值得一提的是，兆豐《聖德科斯聯名卡》附帶icash電子票證功能，因此持卡人除可享台鐵9折、高捷85折優惠，2月1日起平日搭乘台北捷運還能獨家享有每天第一筆搭乘金額10%回饋。即日起每個月透過icash自動加值滿2筆還可獲贈OPEN POINT 1萬點(相當2杯中美式)；倘若在統一超商購買CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL或CITY PRIMA同品牌任兩杯，還可再送OPEN POINT 1千點。

(時報資訊)