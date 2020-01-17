台南市立委郭國文當選還願 18日送1200顆高麗菜 15:362020/01/17 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭國文當選還願，18日送1200顆高麗菜。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市第二選區立委郭國文2020大選順利連任，18日將在4處服務處免費發送1200顆高麗菜，不過這是為了去年補選的承諾還願。 郭國文表示，2018年12月高麗菜價格崩盤時，承諾未來會盡力協助菜農解決產量過剩問題，並許願316補選上後，免費送鄉親1200顆高麗菜。 郭國文說，由於之前不是高麗菜盛產季節，所以特別等到今年天冷高麗菜大出時再送，18日將在善化、佳里、麻豆、玉井4個服務處免費發送，送完為止。 (中時 ) #高麗菜 #國文 #免費 #補選 #服務處 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖高麗菜王 83歲嬤奪雙料冠軍 04:102020/01/13 地方新聞 組發會提案 3月初補選 04:102020/01/14 政治要聞 遭阿伯抗議別辦演唱會 高嘉瑜嘆：左右為難 12:362020/01/14 政治 國民黨1／17公告主席補選 3／7投票 13:552020/01/14 政治 新竹市總工會攜手新竹榮民服務處 啟動送愛心年菜列車 15:322020/01/14 生活 南庄鄉長遭判當選無效 將辦理補選 23:152020/01/14 政治 中南部議員北上 籲黨主席補選勿倉促在3月7日舉行 15:132020/01/15 政治 藍營青壯派民代批評 拒絕黨主席黑箱補選 18:102020/01/15 政治 黨主席補選在即 連勝文：國民黨應採集體領導 13:512020/01/16 政治 學測國文中規中矩 考生認為出題比模擬考簡單 15:142020/01/17 生活 生活熱門新聞 買好市多「神物」爽用7年 網驚喊：有天理嗎 - 生活 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 爸媽票投小英...選後秒變失業人士 原因曝光網友戰翻 - 生活 春節天氣曝光！彭啟明：除夕後恐變天 - 生活 陳慶士8篇論文造假案 中研院今發表嚴懲聲明 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。