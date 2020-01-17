台南市第二選區立委郭國文2020大選順利連任，18日將在4處服務處免費發送1200顆高麗菜，不過這是為了去年補選的承諾還願。

郭國文表示，2018年12月高麗菜價格崩盤時，承諾未來會盡力協助菜農解決產量過剩問題，並許願316補選上後，免費送鄉親1200顆高麗菜。

郭國文說，由於之前不是高麗菜盛產季節，所以特別等到今年天冷高麗菜大出時再送，18日將在善化、佳里、麻豆、玉井4個服務處免費發送，送完為止。

(中時 )