致理科技大學致力培養學生高品德、良好態度及專業能力，培養成職場即戰力。1111人力銀行今（17日）公布「2020企業最愛大學」調查結果，致理科大連續5年蟬聯私立科大第1名，與國立台灣大學、國立台北科技大學、輔仁大學等並駕齊驅，成為企業最愛大學。

致理科大校長陳珠龍表示，該校連續5年獲得企業青睞的主要原因，在於創造學生的幸福就業、在職就業以及專業就業，陳珠龍進一步指出，致理擁有良好的傳統，如何因應變化快速的環境，主要有變與不變。首先不變的是秉持致理商務管理的特色，其次是不斷要求學生具備良好品德與態度。變化的部分則是因應現代企業的需求，包含大數據、AI人工智慧、區塊鏈等趨勢及新科技發展，該校以訂單式人才培育方式，使學生發揮潛力，並且學用合一。

陳珠龍說，在服務業為主的商業當中，更重要的是如何抓住客戶的心，該校培養的學生「臉上有笑、心中有愛」，在八萬多名校友的傑出表現下，獲得企業對致理品牌的肯定。

陳珠龍舉例，該校每年培養學生考取記帳士高達數十位，有學生在107年國家考試中取得記帳士全國榜首，而全校學生在畢業前都須前往企業實習，真正達到與企業接軌。

(中時 )