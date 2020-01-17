農曆春節將屆，為保障民眾過節前提領款及年假期間居家安全，台中市警方特別規畫安全維護措施，其中，警一分局推出「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」；霧峰警分局則出動「機動派出所」在人潮聚集處加強巡邏。

警一分局指出，從1月16至30日，民眾若有出遊計畫，可向鄰近派出所申請，派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱、加強巡邏，藉以維護居家安全。而因一分局轄區內有菲律賓駐台經濟文化辦事處台中分處，警方也加強巡簽，盼讓民眾安心過好年。

霧峰警分局則特別出動「機動派出所」，並拍攝「機動派出所開箱文」，展示巡邏車防彈背心、槍、彈、無線電等應勤裝備，員警大聲喊出「我們準備好了！」強調隨時為民服務。

霧峰警分局指出，包括大里及霧峰區的商場、黃昏市場、寺廟及觀光人潮等聚集地共12處，近期內都可見到「機動派出所」待命，其服務項目與一般派出所差不多，特點則是「即時」、「就近」。

(中時 )