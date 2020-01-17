享譽世界的影子大師法布吉歐‧康納利接受虎山石小孩子們採訪。(虎山實小提供／曹婷婷台南傳真)

孩子們列隊沿途演奏。(虎山實小提供／曹婷婷台南傳真)

緊鄰台南奇美博物館的虎山實小，除了每學期固定「奇美日」，各年級孩子都能探訪館內展覽，也進一步發展「小小修復師」等美感體驗課程，讓孩子們更貼近藝術；這次應奇美博物館邀約，孩子跟著享譽世界的影子大師法布吉歐‧康納利面對面，孩子扮演小記者採訪藝術家，學生蔡立謙更直接提出請藝術家來虎山校園策展，法布吉歐‧康納利大方允諾，讓孩子們開心不已。

孩子們一接到採訪任務，興奮不已，透過老師引導，先上網收集藝術家資訊，「哇！他怎麼想到要用影子來創作？」、「他怎麼會選中台灣……」、「萬一剛好下雨怎麼辦？」隨著接近採訪日，孩子問題爭相出籠，由於參與人數眾多，老師依孩子專長分成攝影組、採訪組以及手作能力優異的伴手禮組，大家分工準備。

採訪組的孩子收集問題，進行分類，再翻譯成英文熟背；攝影組的孩子有拍攝剪輯的經驗，內分出正拍和側拍的小組，希望取得更多精彩畫面，伴手禮組則產出了自家生產的雜糧月餅、DIY香草布丁、雪Q餅，有機農場原料作香磚，以及運用虎山的種子素材做成的鑰匙圈吊飾和聖誕小樹等，孩子們還細心託老師代為詢問藝術家喜愛的飲食口味，希望讓他賓至如歸。

林勇成校長則提議在途中吹奏音樂，吸引藝術家注意，但難度很高，具備音樂專長的許力尹主任，即興組合學校樂隊課分組，集結手風琴和口風琴搭配小提琴，練習分部合奏《龍貓》電影片尾曲「散步」，才練習３次，孩子們已展現高度默契，搭配效果絕佳，讓老師驚呼連連。

頂著豔陽策展的影子藝術家 法布吉歐‧康納利，一聽到悠揚樂聲，目光果真被吸引，孩子們順利依照分工計畫進行採訪，藝術家的回應猶如陽光般熱情大方，暢談創作理念。孩子們這才知道，原來，法布吉歐‧康納利不僅擁有理工背景，同時也具備攝影和音樂專才。

藝術家一一拿出孩子準備的各式禮物，甚至當場品嘗孩子送的香草布丁，率真反應讓大家莞爾不已。他在布展的牆面打上字樣「just now」和「forever」，以及象徵美麗存在的蝴蝶圖樣，虎山實小孩子用心真誠表現，之於法布吉歐‧康納利來說，就像美麗蝴蝶，長久留存於心。

(中時 )