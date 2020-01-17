勞動部自1月3日起至2月10日啟動春安勞動檢查，台中市府也配合中央實施春安計畫。（台中市勞工局提供／盧金足台中傳真）

迎接農曆春節，工廠營運安全沒有假期！台中市府勞工局長吳威志17日率隊到工業區一家製造業工廠，實施無預警春安職業安全衛生督導，發現熱鍛沖床未有安全裝置、模具更換未使用安全擋塊、駕駛堆高機勞工未使用安全帶、未實施作業環境監測、未訂定異常工作負荷等23項缺失，共裁處42萬元並要求立即改善。

吳威志表示，勞動部自1月3日起至2月10日啟動春安勞動檢查，市府配合中央實施春安計畫，今日針對製造業進行檢查，過年期間則將對於百貨業、運輸業、物流業等業者加強稽核，期望雇主加強工安管理，遵守職業安全衛生法令規定，讓勞工朋友都能平安過年。

春節期間正值國道客運、零售量販店、餐飲業及儲配運輸物流業等業務最繁忙的高峰期，常有超時工作情形，易發生工作過勞現象，提醒企業針對加班時數較長、三高(高血壓、高血脂、高血糖)等過勞高風險群，妥為規劃並採取工時安排、人力配置及減少壓力等因應措施，確保勞動安全。

吳威志呼籲，企業主應體認勞工朋友發生職業災害傷亡，不僅面臨家庭破碎，企業需承擔財物損失及過失責任外，職業災害勞工治療、復健或職業疾病認定及鑑定期間，政府與企業更須投注大量成本，只有「尊嚴勞動、生命無價」才是企業經營的核心價值。

(中時 )