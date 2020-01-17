金融業求才若渴，年輕人只要夠優秀、沒畢業就可找到飯碗。中信金17日宣布啟動2020「MA計畫」及「Rising Star暑期實習計畫」招募活動。

中信金控指出，本屆MA計畫新增「金融科技投資組」，預計延攬11個組別、逾60位海內外跨界菁英，更首次讓在學的實習生有機會提前錄取MA本屆MA計畫新增「金融科技投資組」，預計延攬11個組別、逾60位海內外跨界菁英，更首次讓在學的實習生有機會提前錄取MA。

中信金指出，只要是學士（含）以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人都可踴躍報名，挑戰百萬年薪、站上國際舞臺。

中信金控表示，2020年中信金控「MA計畫」共開放11個組別，金控除了經營管理、財務管理外，為加速金融科技發展腳步，新增「金融科技投資組」，將有機會於各子公司投資事業體系歷練，和矽谷、倫敦及亞洲頂尖FinTech、X-Tech產業投資者及創業家交流，從中了解金融科技應用發展。

中信銀行更將個人金融組更名為「場景金融組」，積極培育將數位金融落地應用日常生活的場景金融設計人才，加上原有的國際金融、資本市場、數位金融、數據科技、風險管理，以及台灣人壽保險公司的保險數位、投資交易組，預計延攬超過60位海內外跨界菁英加入中信金控。

中信金控MA第一年即有機會挑戰百萬年薪，兩年培訓合格、升任經理後，薪資更將大幅成長，日後有機會享有「現金增資員工認股」及「員工持股信託」等多元的獎酬機制留才。兩年的MA養成計畫提供量身打造的金融專業及共通學程，透過輪調培養專業能力，並以高階主管導師制度幫助MA提升思考格局，有機會參與美國賓州大學華頓商學院大師講座及全球論壇，開拓國際視野，提供年輕世代在全球金融業一展長才的舞臺。

中信金控指出，通過層層考驗脫穎而出的MA結訓後將升任經理，成為獨當一面的專業經理人。歷任學長姊有勇闖印度的法人金融MA柳柏亙，擔任新德里分行行長特助，肩負中國信託南向市場布局先鋒，並在近期回到總行國際企業融資單位，繼續開創與眾不同的國際視野；個人金融MA劉凡瑄主修中文及經濟，曾在會計師事務所工作，加入MA不到五年便已升任數位場景部門之主管職，主導商業客戶合作開發與經營。

中信金控表示，未來有志進入金融業、希望提早卡位的大學三年級（含）以上在學學生，則可參加中信金控「Rising Star暑期實習計畫」，因應FinTech、大數據應用浪潮，今年特別新增「人工智慧組」，鎖定資工、資管等資訊科系背景人才，實習期間可接觸AI技術實作、模型開發訓練，另有法人金融、國際金融、資本市場、風險管理、人工智慧、資訊管理、保險事業、投資事業共9個組別；暑期實習提供完善的就業接軌機制，表現優秀的學生將受邀於在學期間參與專案實習，通過評鑑者有機會於畢業前錄取MA。

中信金控表示，「MA計畫」報名收件到2020年3月23日截止（參與海外甄選者為3月16日截止），為讓有志者了解計畫內容，將於3月上旬前進臺灣大學、政治大學、清華大學、成功大學、中央大學、中山大學等大學校園舉辦說明會，3月15日亦將於南港中國信託金融園區舉辦MA計畫金控總部說明會。「Rising Star暑期實習計畫」招募則自即日起至3月3日止，預計4月中旬公布遴選結果

(工商 )