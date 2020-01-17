麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）警告，氣候變遷帶來日益嚴重的經濟衝擊，建議企業應更嚴肅地正視這個問題，並作出因應決策，否則金融市場可能面臨動盪。

麥肯錫全球研究院發布報告指出，氣溫上升的風險在南亞等地區格外明顯。隨著溫度不斷上揚，瀕臨人類承受的極限，導致生產力下滑。在印度，高溫威脅人們能夠工作的時數，可能使該國一年國內生產毛額（GDP）減少最高4.5％。

該報告出爐之際，一些大型金融業者也紛紛發布氣候變遷可能重塑金融市場的警告。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）日前發給客戶的年度信函即預測，氣候風險恐會導致資產重新定價。另據信評機構穆迪（Moody’s）周四指出，海平面不斷上升，對於亞洲、中東和北非國的長期信評構成威脅。

即將卸任的英國央行總裁卡尼（Mark Carney）近期也提及，企業和投資者必須加速對氣候變遷作出規劃，因應資產價值減少的可能。

根據麥肯錫研究占全球90％GDP的105國，全數都可能受到氣候變遷帶來的實際衝擊，例如嚴重缺水、水災、或是更多人口曝露在極端氣候。舉例來說，美國佛州因水患所造成的災害，可能造成當地房屋價值在2050年以前減少15到30％，並且引發其他連鎖反應，如地方稅收銳減、難以取得長期借貸等。

另外，海水溫度上升也可能導致漁獲量減少，衝擊全球仰賴該產業的8億人口。

麥肯錫認為，接下來的十年相當關鍵，「倘若企業知道趨勢的發展，他們能做出正確決策，並且適當地重新配置資本」。

(工商 )