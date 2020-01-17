立法院副院長蔡其昌喊出「海線雙丘」計畫，去年爭取行政院3千萬元經費，進行鐵砧山第二期整建工程。台中市議員施志昌再向台中市觀光局爭取1千萬元預算，助攻前期建設，將進行西觀景台暨運動棧道、運動熱身平台與慢跑標示、日月廣場遮蔭棚等公共設施整建。

海岸雙丘包括鐵砧山的探索山丘，以及鰲峰山的運動山丘。施志昌17日邀集台中市觀光局、大甲區公所及鐵山早覺協會等前往鐵砧山會勘。台中市風管所簡報指出，此次編列1千萬元，接續前期建設目標，完善鐵砧山之三度立體休憩探索空間，預計3月動工，8月完工。

施志昌表示，西觀景台暨運動棧道是以現有樹林為背景，讓棧道融入林中，遊客可以在樹梢高度俯覽園區內外的全觀景視野。過去鐵砧山缺乏遮陽、遮雨處所，在日月廣場增設大型的遮蔭棚，提供長輩運動後或遊客休憩空間。

特別的是，這次工程在慢跑道增設運動暖身的起點平台，平台上提供壓腿熱身的專業健材、放置飲料的水杯卡槽、放置背包的敞開式儲存牆，旁邊還有指示牌提供專業的運動指導，增添便利性。

(中時 )