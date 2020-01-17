什麼樣的保單最適合用網路投保？保險局公布2019年全年網路投保業績，壽險業網投新契約保費25.1億元，件數51.3萬件，產險業有261萬件保單透過網路投保，是壽險的5倍以上，但保費收入僅14.6億元，約只有壽險的56％。

主要是壽險有一張最高可投保100萬元的利變年金助陣，產險業則是一張保費數百元到數萬元「慢慢湊」，但在壽險業2019年逐步調降宣告利率後，網投利變年金業績如「溜滑梯」盤下降，從第一季的10.5億元到去年第四季剩下3.3億元，今年又有宣告利率平穩機制要上路，所以2020年壽險業與產險業誰才是網路投保贏家，恐怕有得拼。

網路投保算是保險業近年新興通路，去年產壽險網投新契約保費共39.7億元，比2018年成長39％，若以網投總件數312萬件來看，則是成長近46％，代表使用此通路投保的保戶快速增加中，其中產險網投件數成長51.7％，保費也成長50.5％，壽險業網投件數則成長21.6％，保費成長33.5％。

從數據上看得出還是產險網路投保成長較快，主要是產險商品簡單，件數最多還是旅平險，有104.2萬件，保費2.48億元，同樣都有網路投保旅平險，產險業因為有旅行不便的理賠，如行程耽誤、取消；行李延誤、遺失等都有得賠，在2019年航空公司罷工、停飛等事件後，保戶投保意願明顯提升，且產險旅平險保費又比壽險便宜，因此去年全年壽險網投旅平險只有17.2萬件，保費6,833萬元，保費只占產險的1/3，件數更不到2成。

也因此壽險業網路投保第一名公司國泰人壽，亦在網路投保上與兄弟公司國泰世紀產、國泰世華銀合作，用國泰世華銀信用卡網投刷旅平險逾一定金額，就增加國泰產的旅遊不便險保障。

2019年產險業網路投保前三名商品，第一名即汽車險，有8.25億元，成長48％；第二名是機車險，保費2.5億元，成長近3成；第三名才是旅平險的2.48億元，成長逾86％。前三名公司依序為富邦產險、新安東京產與國泰世紀產。

壽險業網路投保前三名商品則是第一名的利變年金，保費23.7億元，成長近35％，第二名是旅平險的6,833萬元，成長近19％；第三名是定期壽險876萬元，成長近33％。前三名公司則依序是國泰人壽、富邦人壽與台灣人壽。

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