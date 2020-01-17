中租-KY今日公告自結財報數字，2019年12月稅前與稅後淨利，分別是19.09億元及13.61億元，單月EPS依流通在外加權股本計算係0.96元。

累計2019年度的稅前與稅後淨利，分別是217.6億元及160.99億元，依流通在外加權股本計算的EPS係11.65元。

(工商 )