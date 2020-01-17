台中市第3、4座社會住宅南屯精科樂活好宅及太平育賢一期社宅，即日起至2月14日開放受理申請，首日南屯精科、太平育賢分別有76件及95件申請案件，申請踴躍。

市府住宅發展工程處表示，今年首辦2處社會住宅聯合招租及線上申請，而且線上申請於春節期間不打烊，歡迎民眾可多加利用。

住宅處指出，公告開放民眾申請的住宅單元共有490戶，南屯精科樂活好宅提供一房型120戶、二房型44戶、三房型26戶；太平育賢社會住宅位於環中東路三段、育賢路口交叉口

，設有一房型207戶、二房型70戶、三房型23戶。

民眾於受理申請期間可至市府台中州廳辦公室、台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓或各區公所索取紙本申請資料，或至市府住宅發展工程處網站下載申請書電子檔。

另為服務廣大申請民眾，除州廳辦公室設有收件櫃台外，南屯、太平區公所於受理期間也設置臨時收件櫃台，方便民眾就近提出申請。

今年首辦社會住宅線上申請，申請人可至該處網站線上填寫申請資料並上傳相關證明文件，且線上申請於春節期間不打烊，民眾可多加利用，但戶籍或財稅等資料應提早向戶政或稅務機關申請，以免文件不齊，無法完成線上申請程序。

這次也是市府首次辦理2處社會住宅聯合招租，民眾僅需遞送1份申請書，即可提出2處社會住宅承租申請，2處皆提出申請者，務必填列承租優先順位，建議民眾應妥善考量工作區位、生活圈等因素再提出申請，避免造成增加交通成本。

(中時 )