即將邁入金鼠年，國泰證券表示，農曆鼠年的紅包理財術不妨運用券商台股定期定額平台。國泰證券推出「手機開戶5分鐘，交易好康雙享受」行銷活動，即日起到2020年3月31日止，在活動期間內完成首筆台股電子交易（含定期定額），即送知名連鎖超商200元虛擬商品卡。

國泰證券指出，回顧2019年，台股全年上漲23％，位居亞洲主要股市第一位，創下2010年以來漲幅最大表現，透過定期定額投資的方式，投資人不僅長期可降低投資風險，規律扣款更能達到為自己或家庭資產累積一桶金的財務目標。

國泰證券近期發表投資展望，提出2020年全球經濟預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，台股則有三高效應：「高殖利率、GDP走高以及產業升級推升企業獲利再增長」等。

國泰證券認為，台股攻高列車人氣仍舊居高不下，伴隨著主管機關近年來積極推廣普惠金融服務，國泰證券所推出的各項簡單便利好用的線上服務App，如「股票快選App」及「線上開戶App」等，至今已挖掘出一群沒有時間卻很想投資的族群。

國泰證券推出只要一千元起，就能定期定額買台股服務，再結合流暢的線上服務體驗，成功解決客戶「沒錢沒時間」的痛點，根據內部統計數據，截至2019年底，國泰證券第四季單月定期定額交易金額逐月走高，占整體台股定期定額市場成交比重已來到兩成，以目前國內證券商僅12家提供定期定額買台股的業務，國泰證券已然名列前茅。

展望2020年，國泰證券看好投資人對於定期定額買台股的需求將持續高漲，預期新增客戶數及整體成交金額都將穩健成長，國泰證券也持續關注投資人的動向，推出更符合需求的商品與服務。

不僅切中市場需求，國泰證券更選擇讓利給客戶，目前定期定額買股標的為47檔台灣50成分股及12檔涵蓋美中台的ETF，單筆申購金額一萬元以內，手續費1元，用意在於鼓勵更多小資投資族群藉由定期定額買台股，長期下來，分享大型績優企業獲利成長的果實。

國泰證券響應主管機關提倡普惠金融服務，提供廣大投資人簡單容易取得且好用的數位證券服務，進而創造市場、客戶及業者三贏的局面。

(工商 )