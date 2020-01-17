宏佳騰（1599）去年下半年正式跨入電動機車市場，短短三個月熱銷4000台優於預期，今日再推出二款新款，今年預定再推出至少兩款，同時，外銷的沙灘車代工業務今年有機會新增添新客戶，以及今年也將發表針對七期的新燃油車，可望帶動今年業績成長達兩位數。

宏佳騰在內銷市場有油車以及電動機車，去年總計銷售6000台；今年在油車以及電動機車持續推出新款下，預計帶動今年總銷售量至少破萬台，挑戰將比去年倍增以上。去年，宏佳騰外銷及內銷占比約65:35，今年在內銷機車銷售量預估倍增帶動，全年的內外銷占比有機會成為各半。

宏佳騰去年8月發展首款智慧電車，去年10月交車的智慧電車Ai-1Sport，至今全台總計掛牌數突破4000台，也帶動去年12月營收相較前年同期成長達172.96%，今年初甚至一度賣到缺貨。

法人表示，從宏佳騰智慧電車的銷售成績來看，今年只要外銷的沙灘車、油車至少保持平穩銷售，營運動能就有機會轉強，帶動2020年營收往雙位數成長邁進。

繼智慧電車Ai-1Sport贏得好成績後，宏佳騰趁勝追擊，在農曆年前推出更輕巧、更親民、更多元選擇的Ai-1 Comfort，要搶年終獎金商機。

根據去年12月監理站資料統計，在電動機車銷售部分，Ai-1 Sport單月領牌數達1,418台，領先中華iE125的166台、YAMAHA EC-05的471台及PGO Ur1的411台，再度刷新單月銷售紀錄，並成為PBGN（Power By Gogoro Network）聯盟銷售亞軍的品牌。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，這款Ai-1 Comfort保留CROXERA智慧儀表，搭載12吋輕量化輪框，座高更親民、更容易駕馭。智慧門市也將持續擴點，目標在2020年從全台目前的18間拓展至35間。

Ai-1 Comfort全系列共有珍珠白、薄荷綠、閃亮銀、玫瑰金、星空藍五種潮流顏色，瞄準女性消費者，未補助前定價依照不同的顏色從79,800元到84,800元。

(時報資訊)