美中兩國正式簽署首階段貿易協議、中東緊張局勢持續緩解，以及中國最新公布的經濟數據意外強勁，投資人看好全球需求反彈，以及日圓走軟為大盤帶來提振，周五日經225指數收漲0.45%，為24,041.26點，創1個月新高，早盤一度站上15個月高點。東證一部指數收漲0.39%，為1735.44點。避險需求降溫，日圓兌美元跌至近8個月低點，激勵出口股走高。摩根士丹利上季獲利告捷並上修業績目標，隔夜股價應聲大漲6.63%，為日本金融股帶來提振。

(時報資訊)