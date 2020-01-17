基隆市天顯宮捐贈總價270萬的四輪驅動救護車，未來將於尖石消防分隊服勤，便利山區救護。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局17日展示「救護紀錄雲端e化系統」發表會，救護人員可透過平板上傳傷者、病患的資料，透過即時連線，方便醫院醫師掌握病情、接手治療，展現行動急診室的效果；而位於基隆市的天顯宮則捐贈消防局1輛斥資270萬、可四輪驅動救護車，未來將在尖石消防分隊「服勤」，便利山區救援。

新竹縣長楊文科表示，透過「救護紀錄雲端e化平板」展現科技的效能，減少紙化作業，不僅可讓急診醫師、醫護人員在患者尚未到院前，先了解病情，救護員甚至在現場也可請求醫師線上指導救護處置，讓急診室延伸至到院前，期望能及時協助患者。

依據內政部消防署統計，去年全國緊急救護出勤的總件數達110萬件，「緊急救護」為消防人員勤務量最繁重的工作，新竹縣消防局長孫福佑表示，透過e化平板，還能回傳病人12導程心電圖及生理監測數據，方便醫師診斷，也簡化手寫救護紀錄表程序。

消防局緊急救護科長劉彥承表示，救護紀錄雲端e化系統去年11月至12月測試使用共有3600多件，情況良好，今年1月起全面實施無紙化，全縣30台救護車均配備救護e化平板，也將與鄰近15家醫院合作。

此外，基隆市天顯宮捐贈一台總價270萬的四輪驅動效能救護車，由於尖石鄉幅員遼闊，且為山區地形，這輛救護車將在尖石鄉服勤，讓救援更即時、便利。

(中時 )