圈圖處（左起）為高雄港區1至10號碼頭、16至18號碼頭，以及21號碼頭。（高雄都發局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長韓國瑜兌現愛情摩天輪競選支票有譜，美國廠商遞交「投資意向書」。(中天新聞提供)

愛情摩天輪有譜了！高雄市長韓國瑜回歸市政，外界睜大眼睛看他有何作為，現在終於傳出好消息。原本外界不看好的愛情摩天輪出現新轉機，有美國團隊在2020大選前拜訪高雄，並簽定三方協議書，就待交通部放行土地，就可進行開發。

《中天新聞》報導，韓國瑜競選市長的愛情摩天輪政見，目前有美國團隊拿出雙環摩天輪計畫書，已經做好資金規畫，公司總裁和建築師代表在總統大選前就來到高雄，1月8日抵台，9日到碼頭勘景，他們已經做好資金規劃。

經發局長伏和中表示，他們肯定高雄的地理環境，看完現場後就和幾家公司簽了投資意向書，美團隊JRA公司總裁和建築師事務所代表並與市府團隊開心留影。

高雄市府表示，目前已經簽訂三方協議書。不過，目前港區土地仍然卡關，伏和中說，交通部一直沒有核准20工區的開發計畫案，沒有核准，沒有土地，就沒辦法開發。

愛情摩天輪的消息傳出後，令韓粉大感振奮，紛紛留言力挺韓國瑜，「低調沉靜專注市政是首要，其他事都不要管！」、「說中央沒卡韓的是瞎了吧」、「不要再卡了 很好的摩天輪設計」、「蓋出來給他們看」、「中央一定卡，然後繼續砲。」、「願韓市長不會被罷免，這任能看到摩天輪的動土典禮啟動」。

(中時電子報)