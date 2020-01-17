桃園市政府為減少PM2.5，特別在農曆年前推出「財神一點靈」紙錢集中箱，將以全市200間宮廟當示範點。(蔡依珍攝)

桃園市政府為減少PM2.5，特別在農曆年前推出「財神一點靈」紙錢集中箱，將以全市200間宮廟當示範點。(蔡依珍攝)

桃園市政府為減少PM2.5，特別在農曆年前推出「財神一點靈」紙錢集中箱，將以全市200間宮廟當示範點，民眾投入紙錢後財神爺捧元寶的手會上下擺動表達感謝和招財，桃園市長鄭文燦喊出「空汙少一點、神明保佑多」，呼籲求神拜佛之餘也能為環保盡心力。

過年將近，各大寺廟將湧入祈福人潮，金紙量暴增，桃園率先在200間寺廟設置色彩鮮豔、模樣討喜的財神造型紙錢集中箱「財神一點靈」，收集後載往焚化爐，希望藉由在地宮廟第一線的推廣，逐步翻轉容易造成空汙的傳統信仰習慣，達成「金香減量」、「紙錢集中燒」及「環保永續」的終極目標。

鄭文燦說，台灣民間寺廟是歷史、是生活、是城市裡面重要的景點，桃園致力推動環保寺廟空汙減量，包括PM2.5偵測器補助、鞭炮改用瓦斯車模擬、米錢取代金紙、三炷香香減為一炷香等，讓空汙減量，他指出，每個廟興建時最痛苦的就是煙囪放哪，附近居民會抗議空汙，因應年節期間金紙量大，特別推出「財神一點靈」，讓環保信仰成為新時尚。

鄭文燦高喊：「空汙少一點、神明保佑多」，一度口誤稱把「金錢」集中焚化爐燒，連忙改口是「紙錢」，笑言現在金紙都做得幾可亂真，看過有人燒美金或燒iPhone，只是燒了都「已讀不回」，讓現場笑聲不斷，他也特別提到紙錢集中箱是新科準立委湯蕙禎任民政局長時規畫的政策，笑讚她「有燒香有保庇」公職生涯結束順利開啟另一個新身分。

減空汙，桃推財神紙錢集中箱。（蔡依珍攝）

(中時 )