「2020台灣燈會」即將閃亮登場，今（17）日公布台灣燈會表演節目內容。台中市副市長令狐榮達表示，台灣燈會這次規劃主展區-后里花博園區與副展區-文心森林公園兩處展區，表演節目共有7大舞台、呈現超過500場表演節目，每天邀請國內外優秀表演團隊及街頭藝人輪番登台獻藝，展現多元文化特色、讓燈會期間天天都精彩！

今日活動現場邀請台中市傑出演藝團隊「極至體能舞蹈團」表演，團長石吉智特別結合燈會主視覺編創舞蹈「聚光」，將台灣燈會的主視覺轉化成立體裝置，在裝置中起舞，最後聚光點亮，象徵邀請全國民眾一起蒞臨。

另外，燈會表演節目的團隊如妙璇舞蹈團、夢江南、九天民俗技藝團、大肚山同仁堂、台中聲五洲、新象創作、舞鈴劇場等表演團隊也一同共襄盛舉，活動現場氣氛熱鬧歡樂，一起邀請民眾春節期間來燈會賞燈看表演！

一年一度的「台灣燈會」規劃兩處展區，其中，主展區從2月8日至23日在台中后里花博園區，包括位於主燈旁的主舞台，及位於花舞館旁的地方采風舞台，每天都有精彩的表演節目；另外，還有寶島炫光巡邏隊的夜光裝置行動演出，以及來自英國珍寶馬戲團的高空特技展演「璀璨盛夜」。

台中市文化局表示，榮獲英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」的英國珍寶馬戲團，於主展區后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場，為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀。2月8日至23日每日晚上7時至7時40分重磅登場、獨家演出「璀璨盛夜」，將呈現世界知名的獨特空中鋼索橫越雙塔，帶給觀眾驚艷視覺的頂級藝術饗宴，每日限定1場，精彩可期！

此外，在各燈區內也展現多元文化的特色表演，包括「原藝交響燈區」原住民族燈區舞臺有原住民文化表演節目；「新囍同歡燈區」舞台有新住民文化表演；「好神宗教燈區」則有展現宗教文化特色表演。文化局也在「動物狂歡燈區」安排兩處街頭藝人表演區，邀請台中市街頭藝人於燈會期間表演。

副展區即日起至2月23日在文心森林公園，每逢週六、日及大型節日的晚上，在圓滿戶外劇場「童樂舞台」，都有安排適合親子同樂的文化表演活動，適合全家大小一起前來觀賞；另外每天於「光之森林」街頭藝人表演專區，也有街頭藝人帶來精采豐富的表演。

台灣燈會的主燈秀是萬眾焦點，位於主展區主燈旁的主舞台，將會搭配主燈秀，帶來精彩的表演活動。自2月8日至2月23日期間，除開幕日、閉幕日外，每日下午5時至晚上9時，每25分鐘一場表演。主舞台表演節目規劃國外特色團隊、國內知名表演團隊，搭配台中在地優質團隊帶來共109場演出，讓賞燈行程更有趣味。

包括以扯鈴奇幻表演紅遍海內外的「舞鈴劇場」、曾獲金曲獎肯定的「絲竹空爵士樂團」以及用原音美聲傳唱動人歌聲的「泰武古謠傳唱」；另有代表台東縣政府參與燈會演出的「比西里岸PawPaw鼓樂團」等；此外，也有來自韓國的「Croquiky Brothers」及日本長野、青森的表演團隊，帶來城市特色的音樂、舞蹈演出，以異國風情與燈會的觀眾同樂！

除了主舞台的大型表演節目，也安排展現在地文化的團隊，燈會期間的每日晚上6時至6時40分及晚上8時20分至晚上9時兩時段，將在主展區后里馬場園區地方采風舞台安排表演團體演出，總場次38場，讓每天來參觀燈會的遊客們都能欣賞生動的表演節目。

(工商 )