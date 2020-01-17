大陸2019年GDP增長6.1％，符合預期，且去年12月宏觀經濟數據向好，帶動股市17日高開，惟隨後漲幅回落，上證綜合指數收盤微升0. 05％。本周累計下跌0.54％。

分析師指，市場已消化中美貿易協議利好，臨近春節假期，投資者相對交易意願降低，後市料維持震盪走勢。

受經濟數據回暖消息提振，滬深兩市開盤雙雙走揚，券商、家電等藍籌股開盤後直線拉升，帶動滬指一度漲近0.6％，但指數隨後漲幅明顯回落。

截至收盤，滬指收報3,075.5點，微升0.05％；深證成指報10,954.39點，跌0.12％。創業板指升0.13％，報1,932.51點。滬深兩市成交合計約人民幣（下同）6,074億元，其中滬市2,423億元，較上日略有縮量。

盤面上，多數類股收跌，電子製造領跌，傳媒、計算接設備、農林業等跌幅居前；交運設備領漲，通信服務、汽車、醫療器械等漲幅居前。

(工商 )