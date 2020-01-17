當今社會許多女生都夢想嫁給高富帥老公，但男生卻不想娶個「認錢不認人」的現實女生。開播多年的大陸江蘇衛視的《非誠勿擾》，是個受歡迎的相親節目，某一集來了一名帥氣男性來賓，當他說完「我月薪5000元（人民幣，約新台幣2萬1）」，台上24名正妹來賓，竟然很默契的快速熄燈，但當男子接著自我介紹時，這幾位妹子全部都後悔跺腳了。

這名男來賓一亮相，因為長的帥，看起來又十分穩重，現場觀眾立即發出驚呼聲，可是，自我介紹時才說完自己的月薪5000，台上24名女來賓前面的燈，竟然很有默契一盞接一盞熄滅，連身旁的主持人都露出了驚訝表情，看得出都嫌棄男來賓的工資太低。

男子的真實身分其實是身價破億的一家公司總裁，名符其實是女子心目中的高富帥。（圖／翻攝自臉書社團靠北女友）

這名帥哥似乎早料到會有這樣的結果，當下不意外、也不覺尷尬，隨後接著說：「我之前到美國深造，現在是一家公司的總裁，身價上億，5000元是剛開始工作時的工資。」，台上24名女來賓臉上表情頓時變得很鬱悶，懊腦錯過認識一名高富帥的機會。

(中時電子報)