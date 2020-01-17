特斯拉（Tesla）股價近日屢創新高，市值逼近1千億美元，執行長馬斯克（Elon Musk）即將獲得第一批3.5億美元股票獎勵。但另一方面特斯拉也是被華爾街做空最多的股票。在市場交易的股票中，有2成是在做空。

投資者對特斯拉過去六個月的高速攀升並不感到意外，他們推崇特斯拉的新上海工廠和超出預期的汽車交付量。大約兩週前，特斯拉表示，第四季度全球交付了創紀錄的112,000輛汽車，全年交付了 367,500輛，比2018年增長了50％。

但特斯拉在過去六個月中的100％反彈，也未能逃脫特斯拉最大的批評家們的注意，因為他們一直押注特斯拉的股票會從其高價位下跌。

根據分析公司S3 Partners收集的數據，該組織在周三將賣出的特斯拉股票借入的美元數量推高至145億美元，使其成為最短缺的美國股票。

當時，特斯拉做空的市值超過了蘋果的市值，達143億美元。自9月份超越特斯拉以來，蘋果一直是美國市場上做空量最大的股票。做空者大多是對沖基金。

從兩家公司的相對賣空情況來看，情況有所不同：可交易的蘋果股票中只有1％是在賣空，而特斯拉卻有20％。

(中時電子報)