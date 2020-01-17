通霄警分局偕同義警、民防等資源，16日前往通苑地區辦理歲末關懷活動，發贈6戶弱勢貧困家庭「愛心食物包」，協助過個好年冬。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局偕同義警、民防等資源，16日前往通苑地區辦理歲末關懷活動，發贈6戶弱勢貧困家庭「愛心食物包」，協助過個好年冬。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄警分局與通霄中隊志工團隊，及義警、民防中隊民力等約10人，16日上午8時至12時，前往通霄、苑裡地區辦理「歲末關懷寒冬送暖活動」，針對6戶弱勢貧困家庭，逐戶發送愛心食物包，在寒冬中為需要幫助的人，注入1股暖流。

農曆春節將至，為讓弱勢家庭歡喜迎新、溫馨過新年，由通霄警分局分局長林振明、副分局長邱泰永率第1組組長謝宗益、第4組組長劉昭賢、通霄志工中隊長柯維欽及警察志工、義警、民防隊員等約10人，前往通苑地區舉辦歲末關懷活動，以滿滿的愛與祝福，關懷6戶弱勢貧困家庭。

通霄警分局指出，受贈的6戶弱勢家庭，每戶可獲得1份「愛心食物包」，內容包含沙拉油、白米、醬油、麵條、糖果及乾糧等民生物資，每份物資均由志工們親自送到弱勢家庭手中，達到溫暖且實質的幫助。

分局長林振明表示，歲末寒冬送暖活動，感謝通霄中隊志工及義警、民防中隊隊員們，協同前往弱勢家庭捐贈物資及慰問金，讓他們在農曆年節裡不會感到孤單，能感受到各界人士的溫暖。

(中時 )