台中市400公尺金牌選手陳傑。（台中市運動局提供／盧金足台中傳真）

為讓運動選手放心拚賽事，台中市政府增訂績優運動選手培訓獎助金，自去年全國運動會起，奪牌選手每月最高可領取1萬2000元，連續領2年至下屆全國運止。運動局17日表示，將在農曆年前撥付高達1485萬元選手培訓獎助金，肯定全國運台中績優運動選手的好表現，盼逐步照顧選手運動生涯、訓練無後顧之憂。

運動局表示，近年台中市代表隊參加全國性綜合性賽會屢創佳績，獎牌數不斷上升，為肯定選手的努力，市府以國內競賽層級、規模最大的綜合性運動賽會「全國運動會」為發給培訓獎金賽事。

加上基層競技體育推展重要基石的「全國中等學校運動會」，一併納入培訓獎助金發給範圍，擴大選手領取培訓獎助金年齡層，讓選手專心從事專項訓練。

《台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法》去年9月正式通過，自2019年全國運動會及2020年全國中等學校運動會開始施行，全國運獲獎選手每月最高可領取1萬2000元的培訓獎助金，最高可領取28萬8000元的培訓獎助金；全中運獲獎選手每月最高可領取6000元的培訓獎助金，選手最高可領取7萬2000元，該筆培訓金可讓選手自行運用。

(中時 )